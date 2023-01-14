От гипергликемии до инфаркта: Названы опасные последствия частого употребления энергетиков

Частое употребление энергетических напитков нарушает не только работу сердца, но и способствует развитию гипергликемии, а также приводит к истощению нервной системы. Об этом в беседе с Лайфом предупредил терапевт, кардиолог МЦ "СМ-Клиника" Рустем Османов. По словам медика, главная опасность энергетиков заключается в большой концентрации кофеина и сахара.

"Употребление повышенных доз кофеина может привести к резкому повышению артериального давления, возникновению тахикардии и аритмии. Кроме того, регулярное употребление кофеиносодержащих напитков увеличивает риск сердечной недостаточности и приводит к развитию ишемической болезни сердца", — пояснил специалист.

Он отметил, что кофеин лучше получать вместе с натуральными кофейными напитками. К примеру, чашка эспрессо поможет снизить усталость и повысить умственную активность. Что касается большого количества сахара в составе энергетика, то он выполняет роль стимулятора, а также усиливает действие кофеина. Поэтому при частом употреблении таких напитков содержание сахара в крови резко повышается, подчеркнул Османов. Не менее вредными компонентами являются вещества, способствующие выбросу катехоламинов, в том числе норадреналина, а также адреналина и дофамина. Перечисленные кардиологом гормоны стресса оказывают негативное воздействие на нервную систему, вызывая её истощение.

Резюмируя вышесказанное, врач отметил, что диабетикам и людям с предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы нужно быть крайне осторожными с энергетиками. Также такие напитки не стоит употреблять во время или перед занятиями спортом. Дело в том, что кофеин обладает лёгким мочегонным эффектом, который в комбинации с усиленным потоотделением может привести к серьёзному обезвоживанию организма, сердечному приступу и даже инфаркту.