Назван способ снизить риск развития деменции у женщин

Нейробиологи из Университета Восточной Англии выяснили, что гормональная терапия при менопаузе может помочь женщинам избежать деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. Результаты исследования специалистов были опубликованы в научном журнале Alzheimer's Research and Therapy.

В эксперименте приняли участие почти 1,2 тысячи носительниц гена APOE4, повышающего риск возникновения болезни Альцгеймера из десяти разных стран мира. Изучив их данные, учёные пришли к выводу, что у женщин, которые принимали гормоны во время климакса, было гораздо меньше проблем с памятью. Причём наилучший эффект наблюдался, когда терапия проводилась на ранних стадиях менопаузы. Специалисты полагают, что именно приём препаратов мог омолодить мозг женщин на несколько лет, исследования в данной сфере ещё продолжаются.

К слову, ген APOE4 довольно часто встречается у представительниц прекрасного пола. К примеру, его обнаружили почти у 25% британок. Вероятнее всего, это связано с тем, что женщины живут дольше, поэтому на них сильнее влияет генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.