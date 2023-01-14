Назван способ снизить риск развития деменции у женщин
Учёные выяснили, что приём гормонов при менопаузе снижает риск деменции
Нейробиологи из Университета Восточной Англии выяснили, что гормональная терапия при менопаузе может помочь женщинам избежать деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. Результаты исследования специалистов были опубликованы в научном журнале Alzheimer's Research and Therapy.
В эксперименте приняли участие почти 1,2 тысячи носительниц гена APOE4, повышающего риск возникновения болезни Альцгеймера из десяти разных стран мира. Изучив их данные, учёные пришли к выводу, что у женщин, которые принимали гормоны во время климакса, было гораздо меньше проблем с памятью. Причём наилучший эффект наблюдался, когда терапия проводилась на ранних стадиях менопаузы. Специалисты полагают, что именно приём препаратов мог омолодить мозг женщин на несколько лет, исследования в данной сфере ещё продолжаются.
К слову, ген APOE4 довольно часто встречается у представительниц прекрасного пола. К примеру, его обнаружили почти у 25% британок. Вероятнее всего, это связано с тем, что женщины живут дольше, поэтому на них сильнее влияет генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли связь между посещением сауны и профилактикой Альцгеймера. Специалисты доказали, что под воздействием температуры выше 39 градусов у человека происходит активизация выброса определённых белков. Это приводит к тому, что клетки становятся более крепкими и гораздо устойчивее переносят стресс.
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