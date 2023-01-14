Захарова раскрыла, кто из граждан Великобритании попал в новый стоп-лист
Захарова: В новый стоп-лист РФ попали глава МИД и начальник Генштаба Великобритании
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, кто из британских граждан попал в новый санкционный список. Заявление дипломата опубликовано на сайте ведомства.
"В частности, министр иностранных дел Великобритании Дж. Клеверли (James CLEVERLY), <...> начальник Генерального штаба П.Сандерс (Patrick SANDERS)", — подчеркнула Захарова.
Также в новый стоп-лист попали министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави и представители руководства Стратегического командования британских вооружённых сил и Национального центра кибербезопасности.
По словам Захаровой, публиковать полный список британских подданных МИД РФ не считает целесообразным, к тому же Лондон понимает, о ком идёт речь. Если же ведомства в Великобритании заинтересуются этим вопросом, то Москва проинформирует их и общественность, то есть назовёт имена тех, кто "потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам её международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений", заявила дипломат.
Напомним, 12 января Россия ввела санкции против 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. В МИД РФ подчеркнули, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога, он продолжает линию конфронтации, разжигает русофобию, вводит санкции и пытается изолировать РФ.
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