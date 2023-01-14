Захарова раскрыла, кто из граждан Великобритании попал в новый стоп-лист

Также в новый стоп-лист попали министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави и представители руководства Стратегического командования британских вооружённых сил и Национального центра кибербезопасности.

По словам Захаровой, публиковать полный список британских подданных МИД РФ не считает целесообразным, к тому же Лондон понимает, о ком идёт речь. Если же ведомства в Великобритании заинтересуются этим вопросом, то Москва проинформирует их и общественность, то есть назовёт имена тех, кто "потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам её международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений", заявила дипломат.