"Будем рожать, готовьтесь": Стюардесса рассказала, как прямо во время полёта на борту появился новый пассажир

Старший бортпроводник самолёта "Уральских авиалиний" Кристина Клюева рассказала, как во время рейса у пассажирки принимали роды. По словам девушки, среди путешественников нашлись медики, которые сразу вызвались помочь.

Старший бортпроводник самолёта "Уральских авиалиний" Кристина Клюева рассказала о родах пассажирки. Видео © LIFE

"Вот как только наша дама начала жаловаться на боли в животе, мы командиру объявили о том, есть ли у нас врачи на борту. Аж четыре пассажира к нам вызвались, все оказались врачами. Две акушерки, врач-неонатолог и врач-рентгенолог", — рассказала стюардесса.

По её словам, командир поинтересовался о необходимости экстренной посадки. Медики обсудили это и сказали, что она не требуется, а роды будут принимать прямо во время полёта.

"Мы её уложили на пол, на подушки, ей комфортные условия обеспечили. Ну и выяснилось, что уже начинаются схватки, и врачи сказали: "Будем рожать, готовьтесь". Мы достали аптечки, стали подавать всё необходимое из родового комплекта", — уточнила она.

Кристина Клюева добавила, что примерно в течение часа, уже ближе к снижению, на свет появилась девочка. Роды, по словам стюардессы, прошли благополучно.