"Будем рожать, готовьтесь": Стюардесса рассказала, как прямо во время полёта на борту появился новый пассажир
Бортпроводница "Уральских авиалиний" рассказала, как принимала роды во время полёта
Старший бортпроводник самолёта "Уральских авиалиний" Кристина Клюева рассказала, как во время рейса у пассажирки принимали роды. По словам девушки, среди путешественников нашлись медики, которые сразу вызвались помочь.
Старший бортпроводник самолёта "Уральских авиалиний" Кристина Клюева рассказала о родах пассажирки. Видео © LIFE
"Вот как только наша дама начала жаловаться на боли в животе, мы командиру объявили о том, есть ли у нас врачи на борту. Аж четыре пассажира к нам вызвались, все оказались врачами. Две акушерки, врач-неонатолог и врач-рентгенолог", — рассказала стюардесса.
По её словам, командир поинтересовался о необходимости экстренной посадки. Медики обсудили это и сказали, что она не требуется, а роды будут принимать прямо во время полёта.
"Мы её уложили на пол, на подушки, ей комфортные условия обеспечили. Ну и выяснилось, что уже начинаются схватки, и врачи сказали: "Будем рожать, готовьтесь". Мы достали аптечки, стали подавать всё необходимое из родового комплекта", — уточнила она.
Кристина Клюева добавила, что примерно в течение часа, уже ближе к снижению, на свет появилась девочка. Роды, по словам стюардессы, прошли благополучно.
Ранее Лайф писал о том, что на рейсе Москва – Худжанд самолёта "Уральских авиалиний" пассажирка родила девочку прямо в воздухе. Это произошло 29 декабря 2022 года. Все врачи, принимавшие роды на борту, до этого не были знакомы между собой.
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