"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда
Авиакомпания "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд РФ признал их нарушающими права пассажиров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе перевозчика.
"В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту, не создавая неудобств друг для друга", — заявил представитель компании.
Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд РФ признал нормы провоза ручной клади авиакомпании "Победа" нарушающими права пассажиров. Отметим, что история тянется с 2021 года, когда Ространснадзор выдал предписание для устранения подобных недочётов.
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