"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

Авиакомпания "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд РФ признал их нарушающими права пассажиров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе перевозчика.

"В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту, не создавая неудобств друг для друга", — заявил представитель компании.