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14 января, 10:18

В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева действительно были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра", — заявил он.

Актёр из "Кухни" отреагировал на сообщения о его увольнении из театра

Актёр из "Кухни" отреагировал на сообщения о его увольнении из театра

Как ранее сообщал Лайф, поводом для увольнения Назарова из театра стали его многочисленные нелестные высказывания о специальной военной операции и антироссийские настроения. При этом Хабенский изначально пригласил звезду "Кухни" на разговор по душам, но результата он не принёс.

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ТАСС / Артём Геодакян

Артур Белкин

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