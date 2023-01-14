В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева действительно были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра", — заявил он.