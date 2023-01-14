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14 января, 10:09

На трассе под Волгоградом остановили "газель" с 1,5 тысячи рогов краснокнижного сайгака

Житель Калмыкии задержан в Волгоградской области за перевозку крупной партии рогов сайгака

В Волгоградской области сотрудники ДПС задержали водителя из Калмыкии, который перевозил на "газели" крупную партию рогов краснокнижного сайгака. Каких-либо документов на них у мужчины не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Житель Калмыкии задержан в Волгоградской области за перевозку крупной партии рогов сайгака. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

"В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. <...> Со слов мужчины, коробки ему передал неизвестный в Саратове для транспортировки в Элисту", — пояснили в ведомстве.

В итоге рога отправили на экспертизу, а водителя доставили в полицейский участок. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела, за дериваты краснокнижных сайгаков ему грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до полутора миллионов рублей.

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А ранее Лайф сообщал, что в Приморье возбудили уголовные дела после обнаружения останков двух амурских тигров. В частном доме в селе Верхний Перевал у 54-летнего подозреваемого были найдены шкура, череп и кости особо ценных диких животных.

Обложка ©

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

Наталья Исакова

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