На Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов

На Крымском мосту в субботу, 14 января, возобновили движение автомобилей и автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ в телеграм-канале.

"Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.