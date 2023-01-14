На Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов
На Крымском мосту в субботу, 14 января, возобновили движение автомобилей и автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ в телеграм-канале.
"Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что Украине предъявят требования возместить ущерб, который был причинён в результате теракта на Крымском мосту. Напомним, что 8 октября 2022 года там произошёл подрыв грузовика, в результате были разрушены два автомобильных пролёта. По словам президента РФ Владимира Путина, это произошло по инициативе спецслужб Украины. За соучастие в подрыве моста были задержаны граждане России, Украины и Армении.
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ТАСС / Сергей Мальгавко