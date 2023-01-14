Бренд Thom Browne отсудил у Adidas возможность использовать четыре полоски на одежде

Модный бренд Thom Browne отсудил у немецкой компании Adidas право использовать на одежде четыре полоски, сообщает The Guardian.

Всемирно известный бренд спортивной одежды и обуви подал в суд на дизайнера Тома Брауна в 2021 году из-за того, что тот использовал на некоторых вещах четыре полоски, которые внешне могут напоминать логотип Adidas. В случае победы компания могла получить компенсацию в размере 7,8 миллиона долларов. Однако юристы Брауна сумели настоять на том, что полоски являются распространённым элементом одежды, который используют множество других брендов.

А вот адвокаты Adidas намерены продолжать разбирательства и уверяют, что будут защищать "свою интеллектуальную собственность". Сам Браун верит в то, что данный прецедент вдохновит его коллег, которые будут сталкиваться с угрозами от крупных компаний и смогут рассказать всем свою историю.