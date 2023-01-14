Хуснуллин: Завершена установка второго пролёта левой автомобильной части Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении надвижки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста, а через несколько дней он займёт своё проектное положение.
"Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролётов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролёта левой стороны займут своё проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам", — написал Хуснуллин в телеграм-канале.
По его словам, строителям в ближайшие месяцы предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить все инженерные системы, коммуникации и барьерное ограждение.
Ранее Лайф сообщал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, разрушивший два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.
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