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14 января, 11:07

Хуснуллин: Завершена установка второго пролёта левой автомобильной части Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении надвижки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста, а через несколько дней он займёт своё проектное положение.

  • Завершение установки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Завершение установки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
  • Завершение установки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
    Завершение установки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Завершение установки второго пролёта левой стороны авточасти Крымского моста. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

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"Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролётов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролёта левой стороны займут своё проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам", — написал Хуснуллин в телеграм-канале.

По его словам, строителям в ближайшие месяцы предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить все инженерные системы, коммуникации и барьерное ограждение.

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов

Ранее Лайф сообщал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, разрушивший два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.

Обложка ©

Telegram / Марат Хуснуллин

Артур Белкин

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