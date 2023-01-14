СК расследует инцидент с высадкой мальчика из автобуса в 20-градусный мороз в Красноярске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное после того, как в Красноярске 11-летнего мальчика выгнали из автобуса из-за нехватки денег на билет, школьнику пришлось пешком пройти пять остановок в двадцатиградусный мороз. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СК России.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. возбудить по данному факту уголовное дело", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи из Красноярского края и Республики Хакасия проводят проверку по факту произошедшего. Ход и результаты расследования будут контролировать в центральном аппарате ведомства.