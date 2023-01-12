Россия ввела санкции против 36 британских чиновников, силовиков и журналистов

В ответ на антироссийский курс Лондона Москва вводит санкции против 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. Об этом объявил МИД РФ.

"Принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединённого Королевства, всего 36 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что Великобритания сознательно отказалась от конструктивного диалога, продолжает линию конфронтации, разжигает русофобию, вводит санкции и пытается изолировать РФ. В МИД напомнили, что враждебные действия Лондона не останутся без ответа, а поддержка Киева "будет дорого стоить его западным хозяевам".