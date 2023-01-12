Россия ввела санкции против 36 британских чиновников, силовиков и журналистов
В ответ на антироссийский курс Лондона Москва вводит санкции против 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. Об этом объявил МИД РФ.
"Принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединённого Королевства, всего 36 человек", — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что Великобритания сознательно отказалась от конструктивного диалога, продолжает линию конфронтации, разжигает русофобию, вводит санкции и пытается изолировать РФ. В МИД напомнили, что враждебные действия Лондона не останутся без ответа, а поддержка Киева "будет дорого стоить его западным хозяевам".
Напомним, что Россия уже ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента, им запрещён въезд на территорию РФ. Эта мера была принята Москвой в ответ на решение Лондона ввести ограничения против 386 депутатов Государственной думы.
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