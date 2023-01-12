Фитнес-эксперт рассказал, какая процедура из трёх букв спасёт после новогоднего зажора

Миофасциальный релиз (или МФР) — это техника самомассажа, которая используется в фитнесе для расслабления мышц путём надавливания и растягивания тканей в сочетании с правильным дыханием. По словам фитнес-тренера Александра Колесника, МФР может стать настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет поскорее вернуться в форму после новогодних праздников.

Сразу возвращаться к интенсивным тренировкам в спортзале очень вредно, Лайф уже писал об этом ранее. А вот миофасциальный релиз может стать мостиком между упражнениями малой интенсивности, для того чтобы плавно войти в тренировочный ритм, и полноценными тренировками.

"Миофасциальный релиз — очень крутая штука. Это такой вид самомассажа с использованием фитнес-ролла. Идеально подойдёт для того, чтобы подготовить свой организм к будущим тренировкам, и также это хорошо помогает восстановиться после тяжёлых тренировок", — рассказывает собеседник Лайфа.

Однако одним массажем, по словам Колесника, тело в форму привести будет сложно. Нужна коррекция питания, которая бы заключалась в снижении калорийности потребляемой пищи, соблюдении баланса белков, жиров и углеводов, а также отказе от массы вредных продуктов, которые мы позволяли себе в период застолий.