"Рыдала от боли": Волочкова рассказала о старой травме в паху, которая застала её на Мальдивах

Неожиданные боли в зоне паха застали балерину Анастасию Волочкову во время отдыха на Мальдивах. Об этом она рассказала в беседе с газетой "Московский комсомолец".

Артистка поделилась, что, ещё когда пришла в балетное училище Академии имени А.Я. Вагановой, вырабатывала растяжку, выворотность, гибкость, подъём, а это вызвало воспалительный процесс на протяжении всей её деятельности. По словам Волочковой, когда паховая зона начинает воспаляться, то боли проходят спустя долгое время. К тому же балерина после отдыха сразу возвращается к жёстким тренировкам, а не постепенно, поэтому мышцы не выдерживают такую большую нагрузку.

"У меня в ноябре было четыре спектакля, плюс нервная нагрузка, и в декабре тоже было много работы. И прилетев на Мальдивы, я почувствовала, что мне больно. Честно говоря, уже в декабре я станцевала два спектакля на обезболивающих уколах", — поделилась балерина.

На Мальдивах, где отдыхает Волочкова, делают лечебный массаж. Однако он не помог, и, когда артистка пришла на тренировку в балетный зал, чтобы понять состояние мышц, она просто "рыдала от боли" в связках. Волочковой теперь тяжело даже ходить, хотя ей предстоит выступать на сцене на протяжении полутора-двух часов. Балерина готовится к этому и очень переживает. Сейчас она на Мальдивах передвигается на багги, мало гуляет, но много плавает. В Москве же артистку ждёт огромная работа с травмой.

"19 января я прилетаю — и сразу еду в Центр спортивной медицины к Зурабу Орджоникидзе, это главный спортивный доктор нашей страны, он работал на Олимпиаде", — отметила артистка, добавив, что Орджоникидзе ведёт все её спортивные травмы в течение 17 лет.