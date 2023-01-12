"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 января, 08:57

"Уралвагонзавод" отправил новую партию танков Т-90М "Прорыв" по заказу Минобороны

"Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга в телеграм-канале.

"Уралвагонзавод" отправил новую партию танков Т-90М "Прорыв" по заказу Минобороны. Видео © Telegram / Минпромторг России

"Работники нижнетагильского завода лучшие специалисты в области танкостроения. Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире Т-90М "Прорыв". На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое", — заметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Примечательно, что у танкостроителей есть традиция времён Великой Отечественной войны: на корпус машины, которая завершает контракт, устанавливается небольшая ёлочка, что отмечает завершение годового плана по производству техники. На сей раз таким символом отмечается исполнение контракта в рамках гособоронзаказа. Отметим, что конвейер "Уралвагонзавода" работает круглосуточно, а коллектив предприятия делает всё для успешного выполнения поставленных задач.

Путин призвал прокуроров усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Путин призвал прокуроров усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Ранее Лайф сообщал, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-57.

Обложка ©

Telegram / Минпромторг России

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров