"Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга в телеграм-канале.

"Уралвагонзавод" отправил новую партию танков Т-90М "Прорыв" по заказу Минобороны. Видео © Telegram / Минпромторг России

"Работники нижнетагильского завода — лучшие специалисты в области танкостроения. Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире — Т-90М "Прорыв". На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое", — заметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Примечательно, что у танкостроителей есть традиция времён Великой Отечественной войны: на корпус машины, которая завершает контракт, устанавливается небольшая ёлочка, что отмечает завершение годового плана по производству техники. На сей раз таким символом отмечается исполнение контракта в рамках гособоронзаказа. Отметим, что конвейер "Уралвагонзавода" работает круглосуточно, а коллектив предприятия делает всё для успешного выполнения поставленных задач.