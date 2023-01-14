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14 января, 11:16

Премьер Греции заявил, что в порту Александруполис не планируется размещать военную базу США

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции заявил, что страна не планирует размещать военную базу США в порту Александруполис на севере страны.

"Нет. То, как Соединённые Штаты могут использовать его, чётко определяется в рамках двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве", — заявил Мицотакис.

Он также заметил, что Греция преследует цель создания портов с более современным оборудованием. Кроме того, через Александруполис имеется возможность проложить сухопутный коридор в Чёрное море, что позволит создать альтернативу проливу Босфор.

Отметим, что порт Александруполис является крупнейшим для транзита американской военной техники на Украину. К примеру, в декабре 2022 года через него было отправлено 19 железнодорожных составов.

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Ранее же Лайф рассказывал, как возле порта Александруполис на севере Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой американской армии.

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ТАСС / EPA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Артур Белкин

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