Премьер Греции заявил, что в порту Александруполис не планируется размещать военную базу США

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции заявил, что страна не планирует размещать военную базу США в порту Александруполис на севере страны.

"Нет. То, как Соединённые Штаты могут использовать его, чётко определяется в рамках двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве", — заявил Мицотакис.

Он также заметил, что Греция преследует цель создания портов с более современным оборудованием. Кроме того, через Александруполис имеется возможность проложить сухопутный коридор в Чёрное море, что позволит создать альтернативу проливу Босфор.

Отметим, что порт Александруполис является крупнейшим для транзита американской военной техники на Украину. К примеру, в декабре 2022 года через него было отправлено 19 железнодорожных составов.