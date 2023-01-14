Губернатор Богомаз: Системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" над Брянской областью
Системы ПВО Вооружённых сил России сбили украинскую ракету "Точка У" в небе над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", — сообщил он.
Ранее же Лайф сообщал, что российские средства ПВО уничтожили боеприпасы ВСУ при попытке атаковать Бердянск. В результате неразорвавшиеся части ракет упали в городе.
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ТАСС / Владимир Гердо