Губернатор Богомаз: Системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" над Брянской областью

Системы ПВО Вооружённых сил России сбили украинскую ракету "Точка У" в небе над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", — сообщил он.