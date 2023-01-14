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14 января, 11:28

Губернатор Богомаз: Системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка У" над Брянской областью

Системы ПВО Вооружённых сил России сбили украинскую ракету "Точка У" в небе над Клинцовским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", — сообщил он.

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Ранее же Лайф сообщал, что российские средства ПВО уничтожили боеприпасы ВСУ при попытке атаковать Бердянск. В результате неразорвавшиеся части ракет упали в городе.

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ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин

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