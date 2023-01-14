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14 января, 11:48

В Люберцах молодая мать с двухмесячным ребёнком выпала из окна 14-го этажа

Тело женщины с двухмесячным ребёнком нашли под окнами дома в подмосковных Люберцах

В Люберцах молодая мать с двухмесячным сыном выпала из окна квартиры на четырнадцатом этаже. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Подмосковью в телеграм-канале.

"По предварительным данным, 25-летняя местная жительница вместе с двухмесячным сыном выпали из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже", — рассказали в ведомстве.

Их тела нашли сегодня, 14 января, на асфальтированной отмостке жилого дома. Сейчас на месте работают следователи: они проводят осмотр, допрашивают родственников и соседей погибших, устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено два уголовных дела, одно из которых по статье "Убийство".

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Ранее житель Ленобласти зарезал двухлетнего сына и сдался полиции. Причём ножевое ранение мужчина нанёс и себе. По факту убийства ребёнка возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук

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