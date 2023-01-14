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14 января, 11:40

Жители Соледара смогут получить пенсию в течение месяца после подачи заявления

Жители города Соледар в ДНР смогут начать получать пенсии в течение месяца с момента подачи соответствующего заявления. Об этом на встрече с эвакуированными сообщил глава Шахтёрска Александр Шатов.

"Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата", — отметил Шатов.

Кроме того, врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что для нуждающихся будут предоставлены необходимые рабочие места, однако сейчас жителям Соледара важно "прийти в себя".

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Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии 12 января Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сам город, как заметили в ведомстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

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ТАСС / Иван Ноябрёв

Артур Белкин
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