Жители Соледара смогут получить пенсию в течение месяца после подачи заявления

Жители города Соледар в ДНР смогут начать получать пенсии в течение месяца с момента подачи соответствующего заявления. Об этом на встрече с эвакуированными сообщил глава Шахтёрска Александр Шатов.

"Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата", — отметил Шатов.

Кроме того, врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что для нуждающихся будут предоставлены необходимые рабочие места, однако сейчас жителям Соледара важно "прийти в себя".