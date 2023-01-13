Минобороны: Средства РЭБ РФ сорвали применение беспилотников ВСУ в ходе взятия Соледара
Средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", — сказал он.
По словам Конашенкова, реализованные ВС РФ мероприятия обеспечили успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара.
Напомним, сегодня, 13 января, Минобороны РФ заявило о взятии Соледара. Героизм и самоотверженность бойцов Российской армии оценили в Кремле.
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