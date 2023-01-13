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13 января, 11:00

Минобороны: Средства РЭБ РФ сорвали применение беспилотников ВСУ в ходе взятия Соледара

Средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", — сказал он.

По словам Конашенкова, реализованные ВС РФ мероприятия обеспечили успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара.

За трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных

За трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных

Напомним, сегодня, 13 января, Минобороны РФ заявило о взятии Соледара. Героизм и самоотверженность бойцов Российской армии оценили в Кремле.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук

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