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Регион
Опубликовано 13 января 2023, 10:58
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Третья группа бывших заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", вернулась из зоны СВО

Третья группа бывших заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", вернулась в Москву из зоны спецоперации на Украине. Как и было обещано, все бойцы, пожелавшие искупить вину перед Отечеством, получили помилование, также их наградили медалями "За отвагу", сообщает РИА ФАН.

Третья группа экс-заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", вернулась в Москву из зоны СВО. Видео © Telegram / "Международный ФАН"

В разговоре с журналистами многие вагнеровцы признались, что сослуживцы стали для них настоящей семьёй. Также бывшие заключённые поблагодарили Евгения Пригожина за шанс начать новую жизнь. И хотя контракт бойцов окончен, многие из них изъявили желание вернуться в ЧВК после того, как проведают родных и близких.

"Окопы будут сниться и до сих пор снятся. Через две недели обратно уже поеду. Замечательная работа. Нашёл себя, семью, товарищей, друзей. Отличное руководство", — поделился один из вагнеровцев.
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Как уже рассказывал Лайф, первая группа бывших заключённых из ЧВК "Вагнер" вернулась домой ещё 5 января. Пригожин обратил внимание на то, что среди добровольцев были и те, "кому оставалось сидеть два дня, но они пошли защищать страну".

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Кадр из видео Telegram / "Международный ФАН"

Наталья Исакова
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