Третья группа бывших заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", вернулась из зоны СВО

Третья группа бывших заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", вернулась в Москву из зоны спецоперации на Украине. Как и было обещано, все бойцы, пожелавшие искупить вину перед Отечеством, получили помилование, также их наградили медалями "За отвагу", сообщает РИА ФАН .

В разговоре с журналистами многие вагнеровцы признались, что сослуживцы стали для них настоящей семьёй. Также бывшие заключённые поблагодарили Евгения Пригожина за шанс начать новую жизнь. И хотя контракт бойцов окончен, многие из них изъявили желание вернуться в ЧВК после того, как проведают родных и близких.