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13 января, 10:56

ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Краснолиманском направлении

Потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении за сутки составили более 40 человек и семь единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР", — отметил он.

Общие потери противника здесь составили более 40 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортёра и три пикапа.

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Напомним, в Минобороны также рассказали, что подразделения морской пехоты Балтийского флота уничтожили более 20 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Кроме того, российскими военными было уничтожено два автомобиля и столько же бронированных машин.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова

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