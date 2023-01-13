ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Краснолиманском направлении
Потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении за сутки составили более 40 человек и семь единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР", — отметил он.
Общие потери противника здесь составили более 40 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортёра и три пикапа.
Напомним, в Минобороны также рассказали, что подразделения морской пехоты Балтийского флота уничтожили более 20 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Кроме того, российскими военными было уничтожено два автомобиля и столько же бронированных машин.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo