В Минобороны рассказали, благодаря чему Соледар теперь наш
Генерал-лейтенант Конашенков: Взятие Соледара стало возможным благодаря непрерывным ударам российских войск
Взятие Соледара в ходе специальной военной операции на Украине стало возможным благодаря непрерывным ударам по позициям противника со стороны российской авиации, ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил в ходе брифинга в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.
"Это стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — сказал журналистам представитель военного ведомства.
Ранее сообщалось, что вечером 12 января российские военные завершили освобождение города, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, благодаря контролю над Соледаром открывается выход к Славянску и Краматорску, что в перспективе приведёт к полному освобождению республики. В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении Соледара.
LIFE / Павел Баранов