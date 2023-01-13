В Минобороны рассказали, благодаря чему Соледар теперь наш

Взятие Соледара в ходе специальной военной операции на Украине стало возможным благодаря непрерывным ударам по позициям противника со стороны российской авиации, ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил в ходе брифинга в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

"Это стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — сказал журналистам представитель военного ведомства.