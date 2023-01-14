ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области

В Харьковской области и ДНР военнослужащие РФ ликвидировали три гаубицы Д-20. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Щербаковка Харьковской области, а также Орловка и Дылеевка Донецкой Народной Республики", — заявил он.

Представитель ведомства также добавил, что ВС РФ уничтожили две самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районе населённого пункта Васильевка ДНР. А рядом с Новодмитровкой в ДНР и Гуляй Поле в Запорожской области противник лишился гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".