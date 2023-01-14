ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2023, 12:12
7805

Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в ходе выполнения задач спецоперации за минувшие сутки российским войскам удалось разгромить два склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Горняк (ДНР. — Прим. Лайфа) и Зелёный Гай (Запорожская область. — Прим. Лайфа)", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские войска за сутки уничтожили 118 подразделений артиллерии ВСУ. Кроме того, поражены живая сила и военная техника в 123 районах, добавил представитель оборонного ведомства.

Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"
Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"

А ранее Минобороны показало видео применения боеприпасов нового поколения по объектам ВСУ. На кадрах видно, как точным попаданием были разгромлены бронетехника и вооружение, а также огневые точки в укреплённом пункте украинских войск, находящиеся на большом расстоянии.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar