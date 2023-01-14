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14 января, 12:12

Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в ходе выполнения задач спецоперации за минувшие сутки российским войскам удалось разгромить два склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Горняк (ДНР. — Прим. Лайфа) и Зелёный Гай (Запорожская область. — Прим. Лайфа)", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские войска за сутки уничтожили 118 подразделений артиллерии ВСУ. Кроме того, поражены живая сила и военная техника в 123 районах, добавил представитель оборонного ведомства.

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А ранее Минобороны показало видео применения боеприпасов нового поколения по объектам ВСУ. На кадрах видно, как точным попаданием были разгромлены бронетехника и вооружение, а также огневые точки в укреплённом пункте украинских войск, находящиеся на большом расстоянии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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