Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в ходе выполнения задач спецоперации за минувшие сутки российским войскам удалось разгромить два склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Горняк (ДНР. — Прим. Лайфа) и Зелёный Гай (Запорожская область. — Прим. Лайфа)", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские войска за сутки уничтожили 118 подразделений артиллерии ВСУ. Кроме того, поражены живая сила и военная техника в 123 районах, добавил представитель оборонного ведомства.