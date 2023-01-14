ООН демонстрирует тупиковый подход к решению украинского кризиса Итогом обсуждения кризиса на Украине в Совбезе ООН стала лишь нежизнеспособная "формула мира", которая означает для России лишь капитуляцию. 34613 34613 Фото © Getty Images / Photo by Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Созванное Западом заседание Совбеза ООН по Украине обозначило утрату участников международной площадки реальности и желания урегулировать кризис. Россию в очередной раз обвинили во всех грехах, не предоставив доказательств. Постпред РФ Василий Небензя напомнил коллегам о конкретных условиях завершения спецоперации, но украинской стороной они были проигнорированы. Так называемый саммит мира, учитывающий лишь требования Киева, лишает ООН значимости. Из инструмента мира она перешла в категорию разрядных пиар-площадок.

— У хорошо известного в нашей стране британского писателя Уильяма Теккерея есть роман "Ярмарка тщеславия". Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнёрами, всё больше напоминают ярмарку лицемерия, — сказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Украина превратилась, по сути, в ЧВК НАТО: ей дают оружие, деньги, разведданные, говорят, куда стрелять. Страдает от этого только украинский народ, который воюет ради чужих задач Василий Небензя Постпред РФ в ООН

Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине. Видео © t.me/dimsmirnov175

Дипломат отметил, что "украинские соседи, ещё недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать на Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира", а "лицемерие представителей коллективного Запада и киевского режима приобретает весьма причудливые формы".

— Созывать Совбез ООН по инициативе Украины бессмысленно: мы понимаем, кто писал этот сценарий. Никакие решения на таких заседаниях не принимаются. Площадка Совбеза ООН используется как новостной повод, PR-акция. Реальные действия и инструменты подменяются информационными кампаниями. Что с этим делать, неясно, но надо помнить, что и ООН, и Совбез ООН были созданы СССР как страной-победителем, и мне бы не хотелось, чтобы очередным триггером для больших мировых перемен стала большая война, — напомнил политолог Алексей Мартынов.

ООН не способна решать мировые проблемы и защищать интересы мирового сообщества. ООН — забюрократизированная и неповоротливая организация. ООН состоит из 11 фондов и программ вроде ЮНИСЕФ, ВПП, ЮНФПА, 15 специализированных агентств: МВФ, ВОЗ, ЮНЕСКО и четырёх родственных организаций, таких глобальных, как ВТО, ОЗХО. Все они добавляются к внутренней структуре Секретариата ООН.

Это приводит к слишком разросшемуся аппарату ООН и наличию большого числа бюрократических структур внутри неё. В ООН происходят дублирование функций, сбои в работе и неэффективность деятельности. ООН провалила борьбу с коронавирусом, не выстроив систему сотрудничества между государствами. Итогом стала смерть более 10 млн человек и заболевание почти 650 млн человек.

ООН не только не смогла создать условия, чтобы мир объединился вокруг международных институтов для борьбы с пандемией, но и прямо этому препятствовала: к примеру, одну из самых эффективных вакцин российского производства ВОЗ не одобрила по сей день. Ещё хуже ООН справляется с решением военных конфликтов.

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Миссия ООН, размещённая в Ливане, на Синайском полуострове и Голанских высотах после первой арабо-израильской войны, не предотвратила ни одну из последующих войн. Дополнительная миссия в Ливане не помешала продолжению гражданской войны и вторжению войск Сирии и Израиля в эту страну.

Миссия в Кашмире не помешала Индии и Пакистану вести крупномасштабные войны в 1965 и 1971 годах и перманентные столкновения в течение всего периода с 1947 года. В 1991 году ООН начала миссию в Анголе с целью предотвращения гражданской войны, а в 1998-м сбежала из страны в связи с возобновлением этой самой гражданской войны.

ООН не участвовала в переговорах по иранской ядерной программе в 2015 году, не смогла предупредить и эффективно среагировать на эпидемию вируса Эбола в 2014 году, не предлагала никаких инициатив по решению украинского кризиса.

Ещё трагикомичнее международная организация справляется с украинским кризисом. Лидер киевских боевиков Зеленский использует площадку ООН для популизма и дешёвого пиара. Зеленский просил с трибуны дальнобойное оружие по видеозаписи, несмотря на то что в этом году мероприятие предусматривает только очное участие. Не забыв потребовать наказания для России, в том числе санкциями, лишением российских делегаций прав, права вето нашей страны в СБ ООН, ну и обычных россиян тоже попросил не щадить.

Обвиняя Россию в нарушении международного права, США скромно умалчивают о том, что в США — 16 миллионов ветеранов боевых действий. Василий Небензя напомнил, что за последние 30 лет США 270 раз начинали боевые действия за рубежом. Ирак, Югославия, Ливан, Сирия, Иран, Йемен.

ООН — ангажированная организация, ООН стала инструментом внешней политики США. Большая часть структур ООН расположена в Штатах и государствах Западной Европы. Поэтому в ООН работает подавляющее большинство граждан стран Запада. Кроме того, ООН, как международная организация, финансируется взносами мирового сообщества, и главным спонсором, конечно, являются США. Такая ситуация приводит к предвзятой политике ООН, которая ориентирована только на удовлетворение интересов Вашингтона.

Авторы Дмитрий Шестопалов