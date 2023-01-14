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14 января, 12:23

ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки лишились более 30 бойцов

Украинские войска продолжают нести потери на Южно-Донецком направлении, за минувшие сутки противник лишился свыше 30 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка. <…> В течение суток на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

На этом направлении войска противника также лишились двух боевых бронированных машин и четырёх пикапов. Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, добавил Конашенков.

ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области

ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области

Ранее сообщалось, что российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также ВС РФ за сутки уничтожили 118 подразделений украинской артиллерии.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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