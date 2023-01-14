Минобороны РФ: Более 30 военнослужащих ВСУ уничтожено за сутки на Купянском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении в ходе специальной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны возле Першотравневого и Берестового в Харьковской области, а также в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР. Кроме того, были ликвидированы две ДРГ противника в Харьковской области.