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14 января, 16:51

Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение обломков ракеты неуважением суверенитета страны

<p>Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/chsvteme/11943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кишинёв в теме</a></p>

Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / Кишинёв в теме

Глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства республики является неуважением её суверенитета. Так она прокомментировала падение обломков ракеты на севере страны.

"Выражаю своё возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением её воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населённого пункта Ларга Бричанского района", — написала она в соцсетях.

При этом в пресс-службе Минобороны Молдавии, комментируя информацию об упавших обломках ракеты, заявили, что военные республики не зафиксировали в субботу, 14 января, никаких нарушений воздушного пространства страны.

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Ранее стало известно, что возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. В МВД республики заявили, что место падения фрагментов оцепили, туда вызвали сапёров. Принадлежность упавших обломков не уточняется. При этом 5 декабря минувшего года на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета.

Наталья Исакова

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