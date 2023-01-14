Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства республики является неуважением её суверенитета. Так она прокомментировала падение обломков ракеты на севере страны.

"Выражаю своё возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением её воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населённого пункта Ларга Бричанского района", — написала она в соцсетях.

При этом в пресс-службе Минобороны Молдавии, комментируя информацию об упавших обломках ракеты, заявили, что военные республики не зафиксировали в субботу, 14 января, никаких нарушений воздушного пространства страны.