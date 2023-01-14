Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны
Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение обломков ракеты неуважением суверенитета страны
Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / Кишинёв в теме
Глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства республики является неуважением её суверенитета. Так она прокомментировала падение обломков ракеты на севере страны.
"Выражаю своё возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением её воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населённого пункта Ларга Бричанского района", — написала она в соцсетях.
При этом в пресс-службе Минобороны Молдавии, комментируя информацию об упавших обломках ракеты, заявили, что военные республики не зафиксировали в субботу, 14 января, никаких нарушений воздушного пространства страны.
Ранее стало известно, что возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. В МВД республики заявили, что место падения фрагментов оцепили, туда вызвали сапёров. Принадлежность упавших обломков не уточняется. При этом 5 декабря минувшего года на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета.