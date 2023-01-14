Теннисный турнир ITF в Тунисе в парном разряде выиграли россиянка и белоруска
В парном разряде теннисного турнира серии ITF в Тунисе победили россиянка Алёна Фомина и белоруска Ирина Шиманович. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Белоруссии.
Спортсменки обыграли в финальном поединке пару из Греции и Румынии – Сапфо Сакеллариди и Оану Гаврилу. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Ранее Лайф сообщал о том, что россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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