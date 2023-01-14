Представитель Эрдогана анонсировал возможную встречу глав МИД Турции и Сирии в феврале

Встреча глав министерств иностранных дел Турции и Сирии может состояться во второй половине февраля. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын на встрече с журналистами.

"Встреча на уровне глав МИД возможна во второй половине февраля. Но даты ещё нет. До этого может состояться ещё одна встреча министров обороны и глав разведки. Это будет продолжение тех переговоров, которые состоялись 28 декабря в Москве", — заявил он.

Калын также добавил, что после этих контактов будет проанализирована возможность переговоров на уровне президентов двух стран.

По его словам, взаимодействие Турции с администрацией лидера Сирии Башара Асада нужно для помощи сирийской оппозиции и борьбы с террористами. Он подчеркнул, что турецкая сторона выступает за полноценные переговоры для решения конфликта, следуя резолюции ООН 2254. Калын отметил, что Турция идёт на этот диалог с благими намерениями.