В Бразилии арестовали экс-министра юстиции Торреса после погромов в стране
Бывшего министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсона Торреса арестовали в аэропорту после возвращения на родину из США. Он обвиняется в том, что не смог предотвратить беспорядки, когда сторонники экс-лидера страны Жаира Болсонару прорвались в здание суда, конгресса и дворец президента.
По информации CNN Brazil, Торреса повезли в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего заключения под стражу на неопределённый срок. Сам экс-чиновник принял решение прервать отпуск в США и вернуться в Бразилию, чтобы предстать перед правосудием.
Ранее Лайф сообщал, что генпрокуратура Бразилии попросила включить Болсонару в число фигурантов дела о погромах. По мнению надзорного ведомства, бывший президент был подстрекателем насильственных акций протеста. Косвенным доказательством правоохранители считают публикацию Болсонару в соцсетях от 10 января, в которой он написал, что честность президентских выборов 2022 года находится под сомнением. К тому же эту запись он позже удалил.
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