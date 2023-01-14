В Бразилии арестовали экс-министра юстиции Торреса после погромов в стране

Бывшего министра юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсона Торреса арестовали в аэропорту после возвращения на родину из США. Он обвиняется в том, что не смог предотвратить беспорядки, когда сторонники экс-лидера страны Жаира Болсонару прорвались в здание суда, конгресса и дворец президента.

По информации CNN Brazil, Торреса повезли в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего заключения под стражу на неопределённый срок. Сам экс-чиновник принял решение прервать отпуск в США и вернуться в Бразилию, чтобы предстать перед правосудием.