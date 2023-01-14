Болсонару заподозрили в подстрекательстве к погромам
Генпрокуратура Бразилии попросила включить Болсонару в число фигурантов дела о погромах
Столкновения сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару с полицией у дворца Планалту в Бразилиа. Обложка © ТАСС / Eraldo Peres
Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд, попросив признать бывшего главу государства Жаира Болсонару одним из фигурантов дела о воскресных погромах в Бразилиа. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.
По мнению надзорного ведомства, бывший президент может оказаться одним из "идеологов и подстрекателей" акций. Косвенным доказательством считают публикацию Болсонару в соцсетях от 10 января, в которой он написал, что честность президентских выборов 2022 года находится под сомнением. К тому же эту запись он позже удалил.
"Опубликовав 10 января видео, ставившее под сомнение честность президентских выборов 2022 года, Болсонару тем самым совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК", — сказано в заявлении пресс-службы прокуратуры.
Следователи завели семь дел, чтобы выяснить состав участников манифестаций, а также обнаружить спонсоров и идеологов протеста, подстрекателей и причастных представителей госадминистрации. Расследования ведутся по статье о терроризме, участии в организованных преступных группах, преступлениях против демократического государственного устройства, попытке госпереворота, угрозах и преследовании.
Лайф писал, что сторонники бывшего главы Бразилии Жаира Болсонару совершили захват парламента и стали зачинщиками беспорядков в столице страны. Из-за этого глава государства Лула да Силва был вынужден ввести в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Правоохранители задержали 150 человек, участвовавших в беспорядках.