Болсонару заподозрили в подстрекательстве к погромам

Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд, попросив признать бывшего главу государства Жаира Болсонару одним из фигурантов дела о воскресных погромах в Бразилиа. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

По мнению надзорного ведомства, бывший президент может оказаться одним из "идеологов и подстрекателей" акций. Косвенным доказательством считают публикацию Болсонару в соцсетях от 10 января, в которой он написал, что честность президентских выборов 2022 года находится под сомнением. К тому же эту запись он позже удалил.

"Опубликовав 10 января видео, ставившее под сомнение честность президентских выборов 2022 года, Болсонару тем самым совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК", — сказано в заявлении пресс-службы прокуратуры.