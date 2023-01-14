"Газпром" обсуждает с Botas вопрос о скидке на российский газ для Турции

"По поводу скидки на газ и отсрочки платежей. Botas обсуждал это с "Газпромом" в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чём им удалось договориться, но я знаю, что они всё ещё поддерживают контакты по этой теме. Но я не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25%, или больше, или меньше", — сказал он.