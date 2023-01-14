"Газпром" обсуждает с Botas вопрос о скидке на российский газ для Турции
"Газпром" ведёт переговоры с турецкой госкомпанией Botas о скидке на поставки природного газа из РФ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"По поводу скидки на газ и отсрочки платежей. Botas обсуждал это с "Газпромом" в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чём им удалось договориться, но я знаю, что они всё ещё поддерживают контакты по этой теме. Но я не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25%, или больше, или меньше", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ. С таким заявлением выступил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
Unsplash