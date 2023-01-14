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14 января, 15:42
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"Пусть 2023 будет милостивым!": Инна Чурикова в последнем посте оставила полное надежд послание

Инна Чурикова просила милости от 2023 года в последнем посте в соцсетях

<p>Последнее фото Чуриковой в соцсетях. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / inna_churikova_official</p>

Последнее фото Чуриковой в соцсетях. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / inna_churikova_official

Последним сообщением знаменитой артистки Инны Чуриковой, которым она поделилась с поклонниками в соцсетях, стал новогодний пост от 31 декабря. Актриса опубликовала совместное фото с супругом Глебом Панфиловым и сыном Иваном. На их лицах сияли счастливые улыбки, а на голове у всех троих были надеты забавные оленьи рожки.

"Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!" — подписала с надеждой на светлое будущее Чурикова снимок.

Сейчас поклонники артистки в комментариях под этим постом выражают соболезнования её родным и близким. Многие признаются, что им сложно поверить в случившееся.

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Напомним, сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и других. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 17 января.

Наталья Исакова

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