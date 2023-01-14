"Пусть 2023 будет милостивым!": Инна Чурикова в последнем посте оставила полное надежд послание

Последним сообщением знаменитой артистки Инны Чуриковой, которым она поделилась с поклонниками в соцсетях, стал новогодний пост от 31 декабря. Актриса опубликовала совместное фото с супругом Глебом Панфиловым и сыном Иваном. На их лицах сияли счастливые улыбки, а на голове у всех троих были надеты забавные оленьи рожки.

"Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!" — подписала с надеждой на светлое будущее Чурикова снимок.

Сейчас поклонники артистки в комментариях под этим постом выражают соболезнования её родным и близким. Многие признаются, что им сложно поверить в случившееся.