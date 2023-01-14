Педиатр объяснила, чем может обернуться самолечение детской простуды

Некоторые родители привыкли к частым простудам ребёнка и уже на автомате дают лекарства по своему усмотрению, не консультируясь с врачом. Однако необходимо помнить, что самолечение может быть опасно, особенно для детского здоровья. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-педиатр клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щёлково Светлана Мартыненко.

Она отметила, что все респираторные заболевания характеризуются высокой температурой, также наблюдается кашель и насморк, а вот оценить тяжесть состояния заболевшего может врач, а не родители. Соответственно, самолечение порой оказывается не только бесполезным, но и вредным для ребёнка.

"Самолечение, которое не соответствует необходимой в данный момент терапии, часто усугубляет течение заболевания, откладываются сроки начала адекватной терапии, и родители, таким образом, обеспечивают больший риск осложнённого течения заболевания", — объяснила медик.

Особенность детского иммунитета в том, что он слабо сопротивляется инфекциям, а локализовать очаг воспаления крайне трудно. По словам нашей собеседницы, воспалительные процессы, как правило, быстро распространяются в неокрепшем организме, потому назначить лекарственный препарат в нужной дозировке и оценить состояние юного пациента в динамике может только специалист. Для этого существуют осмотры ребёнка во все периоды течения заболевания, и важно, чтобы родители помнили об этом. Причём интервал между визитами врача должен составлять не более трёх дней. Во время болезни ребёнку необходимо строго выполнять лечебные назначения, также родители должны создать дома благоприятную среду для скорейшего выздоровления чада.

"Если мы говорим о бактериальной инфекции, то её, конечно, нужно лечить (то есть дома самим. — Прим. Лайфа). Рост возбудителя подавляют антибактериальные препараты, которые применяют местно, внутрь, парентерально. Симптоматическая терапия также облегчит состояние ребёнка", — резюмировала Мартыненко.