Развеяны самые популярные мифы о процедуре ЭКО, о которых уже следует забыть
Репродуктолог Мальбахова: Рождённые с помощью ЭКО дети болеют ровно так же, как и обычные
Первому ребёнку, рождённому с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в этом году исполнится уже 45 лет, однако процедура до сих пор окружена множеством мифов. Врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) Екатерина Мальбахова в беседе с Лайфом прокомментировала четыре самых частых заблуждения на этот счёт.
Так, одним из главных страхов будущих родителей и первым мифом является мнение о том, у рождённых из пробирки детей якобы слабый иммунитет, из-за чего они больше остальных подвержены различным заболеваниям. По словам Мальбаховой, в течение нескольких лет велись научные исследования, которые не выявили подобной связи. Врач подчеркнула, что дети, которые появились на свет с помощью ЭКО, болеют ровно так же, как и зачатые естественным путём.
Второй миф основывается на заблуждении о том, что ЭКО повышает вероятность возникновения рака. Однако об этом не стоит беспокоиться, убеждена наша собеседница. Ни одно из проведённых исследований ещё не подтвердило связь между проведением ЭКО и развитием онкологических заболеваний.
Перед вступлением в программу ЭКО женщина достаточно скрупулёзно обследуется. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных осложнений. Однако интересным остаётся наблюдение, которое было получено в ходе исследований, что часто причиной бесплодия может быть предрасположенность или начальная форма онкологического заболевания
Третий миф касается вынашивания плода. Многие предполагают, что беременность после ЭКО протекает сложнее, чем после естественного оплодотворения. По словам репродуктолога, в реальности же всё зависит от состояния здоровья самой женщины, а не от способа зачатия. К примеру, беременность может быть трудной при наличии различных хронических заболеваний. Если же у будущей мамы подобных проблем нет, то единственный фактор, который может негативно повлиять на вынашивание плода, — это её психологическое состояние. Четвёртый миф гласит, что ЭКО якобы идёт против природы человека. Врач напомнила, что бесплодие, между прочим, внесено в международную классификацию болезней. И, как любое заболевание, к примеру аппендицит или грипп, оно также требует лечения.
"И для многих пар лучшего и более современного метода лечения, чем ЭКО, пока не придумано. Бесплодие можно не лечить, от него нельзя умереть, но в то же время пара, страстно желающая детей и отказывающая себе в лечении проблемы, может серьёзно потерять в качестве жизни и своего психологического состояния", — резюмировала Мальбахова.
А ранее гинеколог Людмила Бунина объяснила, почему болезни обостряются с беременностью и как с этим бороться. Медик также порекомендовала женщинам скорректировать хронические болезни до зачатия малыша.
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