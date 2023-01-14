Развеяны самые популярные мифы о процедуре ЭКО, о которых уже следует забыть

Первому ребёнку, рождённому с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в этом году исполнится уже 45 лет, однако процедура до сих пор окружена множеством мифов. Врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) Екатерина Мальбахова в беседе с Лайфом прокомментировала четыре самых частых заблуждения на этот счёт.

Так, одним из главных страхов будущих родителей и первым мифом является мнение о том, у рождённых из пробирки детей якобы слабый иммунитет, из-за чего они больше остальных подвержены различным заболеваниям. По словам Мальбаховой, в течение нескольких лет велись научные исследования, которые не выявили подобной связи. Врач подчеркнула, что дети, которые появились на свет с помощью ЭКО, болеют ровно так же, как и зачатые естественным путём.

Второй миф основывается на заблуждении о том, что ЭКО повышает вероятность возникновения рака. Однако об этом не стоит беспокоиться, убеждена наша собеседница. Ни одно из проведённых исследований ещё не подтвердило связь между проведением ЭКО и развитием онкологических заболеваний.

Перед вступлением в программу ЭКО женщина достаточно скрупулёзно обследуется. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных осложнений. Однако интересным остаётся наблюдение, которое было получено в ходе исследований, что часто причиной бесплодия может быть предрасположенность или начальная форма онкологического заболевания Екатерина Мальбахова Врач-репродуктолог

Третий миф касается вынашивания плода. Многие предполагают, что беременность после ЭКО протекает сложнее, чем после естественного оплодотворения. По словам репродуктолога, в реальности же всё зависит от состояния здоровья самой женщины, а не от способа зачатия. К примеру, беременность может быть трудной при наличии различных хронических заболеваний. Если же у будущей мамы подобных проблем нет, то единственный фактор, который может негативно повлиять на вынашивание плода, — это её психологическое состояние. Четвёртый миф гласит, что ЭКО якобы идёт против природы человека. Врач напомнила, что бесплодие, между прочим, внесено в международную классификацию болезней. И, как любое заболевание, к примеру аппендицит или грипп, оно также требует лечения.

"И для многих пар лучшего и более современного метода лечения, чем ЭКО, пока не придумано. Бесплодие можно не лечить, от него нельзя умереть, но в то же время пара, страстно желающая детей и отказывающая себе в лечении проблемы, может серьёзно потерять в качестве жизни и своего психологического состояния", — резюмировала Мальбахова.