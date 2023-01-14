Шойгу: Фильмы и спектакли с Чуриковой войдут в золотой фонд отечественной культуры
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой. По его словам, народной артистке СССР удалось заслужить любовь зрителей яркими и запоминающимися образами, которые она создавала на сцене и экране, а спектакли и киноленты с участием Чуриковой, бесспорно, войдут в золотой фонд отечественной культуры.
"Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино", — процитировали Шойгу в оборонном ведомстве.
Напомним, сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Миллионы зрителей знают артистку по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 17 января.
ТАСС / Станислав Красильников