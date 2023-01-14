Шойгу: Фильмы и спектакли с Чуриковой войдут в золотой фонд отечественной культуры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой. По его словам, народной артистке СССР удалось заслужить любовь зрителей яркими и запоминающимися образами, которые она создавала на сцене и экране, а спектакли и киноленты с участием Чуриковой, бесспорно, войдут в золотой фонд отечественной культуры.

"Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино", — процитировали Шойгу в оборонном ведомстве.