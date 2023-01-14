Международный суд ООН проведёт слушания по иску Азербайджана против Армении
Международный суд ООН 31 января проведёт общественные слушания по иску Азербайджана против Армении. Об этом сообщается на сайте инстанции.
"31 января Международный суд ООН рассмотрит обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге", — говорится в сообщении.
Отметим, что 3 января Баку обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Еревана, предусматривающие в числе прочего прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе. В конце декабря 2022 года армянская сторона также обращалась в ООН с просьбой обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, основываясь на трёхсторонних договорённостях. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве инициировать в Совбезе ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии. По его мнению, данное решение может быть принято по истечении мандата контингента РФ.
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