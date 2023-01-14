Переход капитана "Локомотива" Баринова в турецкий "Бешикташ" может не состояться
Дмитрий Баринов. Обложка © VK / ФК "Локомотив"
Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не хочет отпускать капитана команды Дмитрия Баринова в турецкий "Бешикташ" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
При этом сам Баринов, как утверждает источник издания, готов рассмотреть предложение от турецкой стороны, но руководство столичного клуба не намерено расставаться с игроком зимой. Переход россиянина всё же может состояться, если турки заплатят сумму отступных за футболиста, которая прописана в его договоре с железнодорожниками. Она составляет 15 миллионов евро, но в "Бешикташе" заявили, что готовы потратить на игрока не более пяти миллионов евро.
Ранее стало известно, что турецкий "Бешикташ" захотел арендовать Баринова у "Локомотива". Отметим, что контракт 26-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года.