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14 января, 16:34

Переход капитана "Локомотива" Баринова в турецкий "Бешикташ" может не состояться

<p>Дмитрий Баринов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fclokomotiv?z=photo-30651595_457320287/album-30651595_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив"</a></p>

Дмитрий Баринов. Обложка © VK / ФК "Локомотив"

Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не хочет отпускать капитана команды Дмитрия Баринова в турецкий "Бешикташ" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом сам Баринов, как утверждает источник издания, готов рассмотреть предложение от турецкой стороны, но руководство столичного клуба не намерено расставаться с игроком зимой. Переход россиянина всё же может состояться, если турки заплатят сумму отступных за футболиста, которая прописана в его договоре с железнодорожниками. Она составляет 15 миллионов евро, но в "Бешикташе" заявили, что готовы потратить на игрока не более пяти миллионов евро.

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Ранее стало известно, что турецкий "Бешикташ" захотел арендовать Баринова у "Локомотива". Отметим, что контракт 26-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года.

Наталья Исакова

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