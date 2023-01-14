Первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер скончался в возрасте 91 года

Ушёл из жизни первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер, ему был 91 год. Об этом рассказал его сын Дэн Лестандер в беседе с газетой Aftonbladet.

"Это был сложный момент. Он мирно заснул. Это казалось достойным и красивым концом", — сказал он.

По словам сына спортсмена, у Лестандера были проблемы со здоровьем из-за возраста. Олимпийский чемпион скончался в своём доме в городе Арьеплуге, расположенном на севере Швеции. Несколько недель назад он вместе с сыном отпраздновал там Рождество.

Клас Лестандер родился в Арьеплуге 18 апреля 1931 года. Он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 1960-го в Скво-Вэлли, расположенном в штате Калифорния в США. На протяжении 50 лет Лестандер был единственным шведским биатлонистом, занявшим первое место на Играх в мужских соревнованиях.