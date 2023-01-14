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14 января, 13:35

В "Барселоне" осудили экс-руководителей клуба, обозвавших Месси карликом и крысой

Вице-президент "Барселоны" осудил оскорбивших Месси экс-руководителей клуба

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте выступил с заявлением по поводу слитой в Сеть переписки, в которой вскрылись оскорбления в адрес легендарного форварда Лионеля Месси. Как пишет издание Marca, он осудил произошедшее и заявил, что подобные выпады в сторону игрока, который отдал половину жизни каталонскому клубу, выражают неуважение лишь самой команде.

"Я полностью осуждаю эти слова", — прокомментировал произошедшее Юсте.

12 января испанское издание elPeriódico опубликовало скриншоты переписки бывших руководителей "Барселоны" Хосепа Бартомеу и Романа Понти. Последний, в частности, обозвал Месси "карликом на гормонах" и "канализационной крысой". Также жёсткой критике подверглись Серхио Бускетс и Жерар Пике. Напомним, Месси покинул каталонцев в августе 2021 года. В составе "Барселоны" он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем в Лиге чемпионов.

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Ранее Лайф сообщал, что Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года. Аргентинец побил рекорд экс-полузащитника испанской сборной Хави, который получал этот титул четыре раза.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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