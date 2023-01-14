"Мы не замёрзнем": Немец, тренировавший российских лыжников, рассказал о кризисе в Европе

Из-за кризиса в Европе каждый день говорят о газе и нефти, но все надеются, что скоро вернутся к нормальной жизни. Об этом заявил бывший тренер сборной России по лыжным гонкам из Германии Маркус Крамер, который сейчас работает с итальянскими спортсменами.

При этом он заверил, что люди в Европе не замёрзнут, несмотря на рост цен.

"Мы не замёрзнем, мы выживем. У нас есть электричество, газ, нефть, но цены поднимаются, это правда. Это проблема для многих людей. В магазинах растёт ценник, и для тех немцев, у кого невысокая зарплата, ситуация непростая, им нужно больше денег. Но никто не должен умереть дома от холода", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Крамер добавил, что не всегда согласен с действиями немецких властей. При этом он считает, что по большому счёту ничего невозможно изменить.