Украинцы попросили не запрещать деятельность УПЦ

На сайте кабмина Украины появилась петиция против запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Авторы обращения попросили власти страны решить проблему с помощью диалога, поиска правды и защиты прав и свобод простых граждан. Также они призвали не возлагать на всех верующих вину отдельных лиц.

"Мы не заслуживаем клейма "коллаборантов" и "агентов ФСБ". С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ", — говорится в тексте документа.

Петиция была опубликована сегодня, 14 января. Для рассмотрения её кабмином необходимо набрать 25 тысяч голосов, на данный момент предложение заручилось поддержкой более 1,8 тысячи голосов.