Украинцы попросили не запрещать деятельность УПЦ
На сайте кабмина Украины появилась петиция против запрета деятельности УПЦ
На сайте кабмина Украины появилась петиция против запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Авторы обращения попросили власти страны решить проблему с помощью диалога, поиска правды и защиты прав и свобод простых граждан. Также они призвали не возлагать на всех верующих вину отдельных лиц.
"Мы не заслуживаем клейма "коллаборантов" и "агентов ФСБ". С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ", — говорится в тексте документа.
Петиция была опубликована сегодня, 14 января. Для рассмотрения её кабмином необходимо набрать 25 тысяч голосов, на данный момент предложение заручилось поддержкой более 1,8 тысячи голосов.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в государственной измене.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская