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14 января, 17:34

Четыре человека погибли при обстреле города Пологи со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела города Пологи Запорожской области. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/vrogov/7122" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Рогов</a></p>

Последствия обстрела города Пологи Запорожской области. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Четыре мирных жителя погибли, ещё пятеро тяжело ранены в результате обстрела города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, несколько реактивных снарядов, выпущенных украинской стороной, попали в продуктовый магазин.

"На данный момент известно о гибели четырёх мирных жителей и ещё пяти, получивших тяжёлые ранения", — написал Рогов в телеграм-канале.

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А ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате пострадало шесть человек. Одна женщина была госпитализирована с тяжёлыми ранениями.

Наталья Исакова

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