Четыре человека погибли при обстреле города Пологи со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Пологи Запорожской области. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Четыре мирных жителя погибли, ещё пятеро тяжело ранены в результате обстрела города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, несколько реактивных снарядов, выпущенных украинской стороной, попали в продуктовый магазин.
"На данный момент известно о гибели четырёх мирных жителей и ещё пяти, получивших тяжёлые ранения", — написал Рогов в телеграм-канале.
А ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате пострадало шесть человек. Одна женщина была госпитализирована с тяжёлыми ранениями.