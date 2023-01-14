Четыре человека погибли при обстреле города Пологи со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя погибли, ещё пятеро тяжело ранены в результате обстрела города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, несколько реактивных снарядов, выпущенных украинской стороной, попали в продуктовый магазин.

"На данный момент известно о гибели четырёх мирных жителей и ещё пяти, получивших тяжёлые ранения", — написал Рогов в телеграм-канале.