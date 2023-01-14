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Опубликовано 14 января 2023, 02:23
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Житель ДНР рассказал, как натовские наёмники "пристреливались" по жилым кварталам

Житель ДНР Щербин: Наёмники обучали солдат ВСУ, пристреливаясь по жилым кварталам

В Донбассе наёмники из стран НАТО вели "пристрел" по жилым кварталам, обучая солдат ВСУ пользоваться западной техникой. Об этом рассказал житель села Опытное Артёмовского района ДНР Александр Щербин.

"Прямо у нашего дома саушка (САУ. — Прим. Лайфа) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он отметил также, что в рамках обучения на территории посёлка западные инструкторы использовали артиллерию натовского образца, запускали дроны. По словам мужчины, среди инструкторов были американцы, поляки, англичане, даже итальянцы.

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Ранее сообщалось, что пьяные иностранные наёмники из Польши убили трёх украинских бойцов на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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