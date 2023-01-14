Житель ДНР рассказал, как натовские наёмники "пристреливались" по жилым кварталам
Житель ДНР Щербин: Наёмники обучали солдат ВСУ, пристреливаясь по жилым кварталам
В Донбассе наёмники из стран НАТО вели "пристрел" по жилым кварталам, обучая солдат ВСУ пользоваться западной техникой. Об этом рассказал житель села Опытное Артёмовского района ДНР Александр Щербин.
"Прямо у нашего дома саушка (САУ. — Прим. Лайфа) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели", — приводит РИА "Новости" его слова.
Он отметил также, что в рамках обучения на территории посёлка западные инструкторы использовали артиллерию натовского образца, запускали дроны. По словам мужчины, среди инструкторов были американцы, поляки, англичане, даже итальянцы.
Ранее сообщалось, что пьяные иностранные наёмники из Польши убили трёх украинских бойцов на блокпосту в Снигирёвке Николаевской области.
ТАСС / Владимир Гердо