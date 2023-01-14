Житель ДНР рассказал, как натовские наёмники "пристреливались" по жилым кварталам

В Донбассе наёмники из стран НАТО вели "пристрел" по жилым кварталам, обучая солдат ВСУ пользоваться западной техникой. Об этом рассказал житель села Опытное Артёмовского района ДНР Александр Щербин.

"Прямо у нашего дома саушка (САУ. — Прим. Лайфа) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он отметил также, что в рамках обучения на территории посёлка западные инструкторы использовали артиллерию натовского образца, запускали дроны. По словам мужчины, среди инструкторов были американцы, поляки, англичане, даже итальянцы.