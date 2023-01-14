Диетолог объяснила, в чём проблема с чесноком в роли защитника от гриппа

Польза от употребления чеснока для профилактики или лечения гриппа, ОРВИ на самом деле переоценена. Об этом рассказала читателям Лайфа диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Она сослалась на результаты исследования, в рамках которого людей поделили на две группы. Первой давали плацебо, второй — экстракт чеснока. В той группе, где употребляли чеснок, заболеваемость действительно снизилась, но на 25–30%. По словам диетолога, это недостаточно высокий показатель, чтобы считать этот продукт значимым в борьбе с вирусами.

"В чесноке содержатся фитонциды, которые обладают противовирусным и противовоспалительным действием. Однако в тех количествах, в которых обычно потребляется чеснок, фитонцидов поступает слишком мало, чтобы они были по-настоящему эффективными. Но при регулярном потреблении чеснока он способен влиять на укрепление иммунитета. При этом важно помнить, что все полезные свойства продукта остаются только в свежем чесноке, после термической обработки он теряет свою эффективность", — подчеркнула Гридина.