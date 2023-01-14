Москвич наворовал колёс на четверть миллиона рублей

Подозреваемого в краже колёс на сумму 260 тысяч рублей задержали полицейские в Подольске. Кража была совершена в подземном паркинге одного из домов на Объездной дороге в Львовском микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

"В дежурную часть Львовского отдела полиции управления МВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный совершил хищение комплекта автомобильных колёс", — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее судимый 30-летний москвич. Как выяснилось, он уже успел продать похищенное и потратить деньги. Со злоумышленника взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").