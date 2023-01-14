Балицкий: Памятник Шевченко в Мелитополе перенесут на новое место

Вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город воинской славы". Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Сам памятник Шевченко перенесут с центральной площади Победы.

"На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов размещения памятника — это сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького", — написал Балицкий в телеграм-канале.

Выбирать новое место для памятника Тарасу Шевченко будут вместе с жителями города. Врио губернатора сообщил, что был инициирован соответствующий опрос. Он также добавил, что монумент в безопасности и после реставрации "займёт своё место в городе".