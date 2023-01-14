Жителя Москвы убила самодельная петарда

На севере Москвы мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду. Это случилось сегодня, 14 января, на территории Тимирязевского парка. Как рассказали в столичном главке СК РФ, мужчина 1975 года рождения решил использовать петарду, выбравшись в парк с родственниками и друзьями.