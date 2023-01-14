Жителя Москвы убила самодельная петарда
На севере Москвы мужчина погиб при попытке запустить самодельную петарду. Это случилось сегодня, 14 января, на территории Тимирязевского парка. Как рассказали в столичном главке СК РФ, мужчина 1975 года рождения решил использовать петарду, выбравшись в парк с родственниками и друзьями.
"При запуске мужчина получил травму, несовместимую с жизнью", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведомство организовало доследственную проверку.
Ранее Лайф сообщал, что житель подмосковного округа Пушкино пострадал при взрыве самодельной петарды. Он лишился четырёх пальцев руки, а также получил ранения в паховой области.
Агентство "Москва"